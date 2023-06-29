Цвет страсти: 23 серия смотреть онлайн

Цвет страсти | 29.06.2023 | 2023

В 23 серии сериала Цвет страсти Даша решила узнать свою биологическую мать немного лучше. Она не может рассказать Маше правду, ведь тогда придется признаться в том, кто она такая на самом деле. И тогда беды не миновать, ведь никто не снимал с нее обвинений за два убийства. Поэтому Даша решила устроиться няней в детдом Маши. Марии сразу понравилась новая работница, которая очень любит детей и талантливо рисует. Даша предложила организовать уроки рисования для воспитанников детдома. Работа так ее затянула, что со временем она стала дневать и ночевать с детьми. Маша в 23 серии сериала Цвет страсти с нетерпением ждет приезда сына, который учится в Америке. А еще – возвращения Андрея, который после известия о смерти Даши тоже уехал в США. Маша надеется, что сердечная рана мужчины исцелилась, и теперь они смогут быть вместе. Узнает ли об этом Даша? Смотрите в сериале Цвет страсти 23 серия онлайн.

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Смотреть онлайн сериал Цвет страсти – 24 серия от 29.06.2023