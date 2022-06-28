Цвет страсти | 28.06.2022 | 2022

В 22 серии сериала Цвет страсти Дашу объявили мертвой, чтобы спасти ей жизнь. Врачи тайком сделали девушке незаконную операцию, которая позволила сохранить ей жизнь и избавить от страшных ожогов. Даша изменилась до неузнаваемости – теперь у нее новое лицо, новый голос и новые документы. Что она будет делать со своей новой жизнью? Узнайте в 22 серии сериала Цвет страсти!

Маша пообещала награду любому, кто сможет дать ей информацию об Андрее. Усилия полиции ни к чему не привели. Неожиданно Марии позвонили и сообщили, что Потапенко нашелся! Мужчина в ужасном состоянии и практически ничего не помнит… Узнайте подробности в сериале Цвет страсти 22 серия!

Смотреть онлайн все серии сериала Цвет страсти

Смотреть онлайн сериал Цвет страсти – 23 серия от 29.06.2022