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Video: Цвет страсти: 22 серия смотреть онлайн – 23.09.2021

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В 22 серии сериала Цвет страсти Дашу объявили мертвой, чтобы спасти ей жизнь. Врачи тайком сделали девушке незаконную операцию, которая позволила сохранить ей жизнь и избавить от страшных ожогов. Даша изменилась до неузнаваемости – теперь у нее новое лицо, новый голос и новые документы. Что она будет делать со своей новой жизнью? Узнайте в 22 серии сериала Цвет страсти!

Маша пообещала награду любому, кто сможет дать ей информацию об Андрее. Усилия полиции ни к чему не привели. Неожиданно Марии позвонили и сообщили, что Потапенко нашелся! Мужчина в ужасном состоянии и практически ничего не помнит… Узнайте подробности в сериале Цвет страсти 22 серия!

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