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Video: Цвет страсти: 21 серия смотреть онлайн – 27.06.2022

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Цвет страсти | 27.06.2022 | 2022

В 21 серии сериала Цвет страсти Соня поняла, что она на волоске от тюрьмы. Андрей уверенно отстаивает невиновность Даши в суде, в то время как положение Сони становится все более шатким. Сейф из ее кабинета изъяли на экспертизу. Она уже подписала подписку о невыезде. И даже папа-генерал не спасет женщину от вручения подозрения в деле об убийстве.

Даша в 21 серии сериала Цвет страсти все еще балансирует на грани жизни и смерти. Среди знакомых девушки нет ни одного человека, который был бы равнодушен к судьбе девушки. Маша узнала о состоянии Даши от Андрея и предложила свою финансовую помощь. Врачи готовы прибегнуть к любым методам, чтобы спасти девушку. А ее состояние становится все хуже и хуже… Нашли ли они выход? Смотрите в сериале Цвет страсти 21 серия онлайн.

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