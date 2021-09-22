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Video: Цвет страсти: 20 серия смотреть онлайн – 22.09.2021

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В 20 серии сериала Цвет страсти Даша снова попала в больницу, но на этот раз все серьезно. Врачам пришлось сделать сложную операцию, и они все еще не уверены, что девушка выживет. У Даши 70% поверхности тела поражены ожогами. Девушки из отряда собирают деньги на лечение подруги. Марта торжествует: ее план по устранению Даши удался, а начальник колонии сделает все, чтобы списать смерть девушки на несчастный случай.

Марта рано радуется в 20 серии сериала Цвет страсти. Несмотря на плохие прогнозы, врачи готовы бороться за жизнь девушки до последнего. Андрей был в ужасе, узнав о случившемся. Он так мечтал, что Даша выйдет из тюрьмы и для них начнется новая жизнь. Неужели этому не суждено случится? Смотрите в сериале Цвет страсти 20 серия.

Смотреть онлайн все серии сериала Цвет страсти

Смотреть онлайн сериал Цвет страсти – 21 серия от 22.09.2021

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