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Video: Цвет страсти: 2 серия смотреть онлайн – 13.09.2021

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Цвет страсти | 13.09.2021 | 2021

Во 2 серии сериала Цвет страсти Дашу обвиняют в убийстве! Настоящий виновник преступления Стас обратился за помощью к отцу. Тот сразу же придумал план, как отмазать сына от ответственности. Он отправил Стаса на учебу в Лондон, а вину решил свалить на Дашу. У Даши нет алиби, ведь ее видели возле убитого мужчины с кровью на руках. Охранник тоже подтвердил, что девочка пырнула дальнобойщика ножом.

Несмотря на безвыходную ситуацию, Даша во 2 серии сериала Цвет страсти отказывается подписывать чистосердечное признание для того, чтобы «скостить» срок. Она знает, что невиновна. Но сможет ли она это доказать без денег и союзников? Смотрите в сериале Цвет страсти 2 серия онлайн.

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Смотреть онлайн сериал Цвет страсти – 3 серия от 13.09.2021

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