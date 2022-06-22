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Video: Цвет страсти: 19 серия смотреть онлайн – 22.06.2022

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Цвет страсти | 22.06.2022 | 2022

В 19 серии сериала Цвет страсти Даша готовится ко дню рождения. Несмотря на свой статус заключенной, она волнуется, как любая влюбленная девочка ее возраста. Андрей должен приехать к ней на свидание. Отношения между Дашей и ее адвокатом стали более нежными, чем вначале. Подруги даже решили подарить Даше помаду, чтобы она была готова к встрече.

Марта в 19 серии сериала готова нанести решающий удар. Она специально вела себя максимально дружелюбно, чтобы отвести от себя подозрения. Теперь, когда Даша расслабилась, у нее появился шанс довести задуманное до конца. Получится ли у Марты? Смотрите в сериале Цвет страсти 19 серия.

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