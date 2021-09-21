В 18 серии сериала Цвет страсти Марта пытается подобраться к Даше поближе, чтобы выполнить поручение Софии. Пока что ее план раз за разом проваливается, потому что ей постоянно кто-то мешает. Марта хочет завоевать доверие Даши и усыпить ее бдительность. Она делится своей едой и помогает с работой. Поведется ли Даша на ее обман? Узнайте прямо сейчас.

Соня в 18 серии сериала Цвет страсти получила повестку из прокуратуры. Ее вызвали на очную ставку с Тосей. София в панике – она понимает, что может попасть в тюрьму! И тогда ей не поможет даже папа-генерал. На что готова Соня ради того, чтобы не попасть в тюрьму? И поможет ли ей Борисов? Смотрите в сериале Цвет страсти 18 серия онлайн.

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Смотреть онлайн сериал Цвет страсти – 19 серия от 22.09.2021