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Video: Цвет страсти: 17 серия смотреть онлайн

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В 17 серии сериала Цвет страсти Даша снова попала в больницу – на этот раз из-за истощения. Девушка упала в голодный обморок, потому что начальник колонии не позволял ее кормить в ДИЗО. Андрей попытался добиться для Даши смягчения наказания, но Валентин Валентинович не пошел на уступки.

Весь отряд Даши в 17 серии сериала Цвет страсти устроил забастовку, чтобы девушке принесли еду. Вот тогда-то у начальства возникли проблемы. Валентин Валентинович решил перевести Дашу в другой отряд, где к ней не будет такого хорошего отношения. Тем временем Марта готовит план мести, и на этот раз у нее есть союзница. Кто решил помочь Марте избавиться от соперницы? Смотрите в сериале Цвет страсти 17 серия.

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