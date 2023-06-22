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Video: Цвет страсти: 16 серия смотреть онлайн

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Цвет страсти | 22.06.2023 | 2023

В 16 серии сериала Цвет страсти Даше живется несладко. Начальник колонии в отместку за отказ Ольги Андреевны решил превратить жизнь ее ученицы в кошмар. Даше удвоили норму в швейном цехе, а потом и вовсе отправили в ДИЗО. В изоляторе девушке не давали ни еды, ни воды. Неужели Валентин Валентинович готов заморить Дашу голодом из желания мести? Узнайте прямо сейчас!

Андрей в 16 серии сериала Цвет страсти наконец-то продвинулся в своем расследовании. Когда Соня узнала об этом, она поняла, что ее обман может раскрыться. Она готова на все, чтобы не сесть в тюрьму. Женщина решила заручиться помощью следователя Борисова. Какой план он придумал? Узнайте в сериале Цвет страсти 16 серия.

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