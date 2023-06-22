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Video: Цвет страсти: 15 серия смотреть онлайн

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Цвет страсти | 22.06.2023 | 2023

В 15 серии сериала Цвет страсти девочки готовятся ко дню рождения любимой учительницы – Ольги Андреевны. Для Даши это особенный человек, ведь женщина сделала все возможное для скорейшего выздоровления юной художницы после травмы.

Воспитанницы не единственные, кто в 15 серии сериала Цвет страсти хотят устроить для Ольги Андреевны праздник. Начальник колонии Валентин Валентинович давно влюблен в женщину, и он хочет завоевать ее сердце любыми способами – цветами, подарками и особым отношением к Даше Гомонай. Несмотря на все старания Валентина Валентиновича, Ольга Андреевна не принимает его ухаживания. Какие последствия ей грозят? Узнайте прямо сейчас – смотрите Цвет страсти 15 серия.

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