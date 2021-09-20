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Video: Цвет страсти: 14 серия смотреть онлайн – 20.09.2021

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В 14 серии сериала Цвет страсти Даша окончательно завоевала уважение девочек в отряде. Начальник колонии поручил ей написать портреты лучших сотрудников. Больше всего он хочет, чтобы художница нарисовала Ольгу Андреевну, ведь мужчина неравнодушен к учительнице. Даша просит за свою работу плату – подушки, дополнительный банный день и выходной для своего отряда.

Андрей в 14 серии сериала Цвет страсти продолжает свое расследование. Он узнал, что руки Даши восстановились, и снова приехал к ней в колонию. На этот раз девушка заметила, что он больше не носит обручальное кольцо. Она согласилась, чтобы Андрей стал ее адвокатом. Сможет ли он помочь? Смотрите в сериале Цвет страсти 14 серия онлайн.

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Смотреть онлайн сериал Цвет страсти – 15 серия от 20.09.2021

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