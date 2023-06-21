Цвет страсти: 13 серия смотреть онлайн

Цвет страсти | 21.06.2023 | 2023

В 13 серии сериала Цвет страсти жизнь Даши изменилась. Переломанные руки для художницы – это все равно что обрезанные крылья для птицы. Ольга Андреевна очень беспокоится о самочувствии девушки. Она даже взяла отпуск для того, чтобы помочь Даше с восстановлением. Несмотря на свое состояние Даша не теряет оптимизма. Она придумала способ, как продолжить рисовать!

Андрей в 13 серии сериала Цвет страсти предложил Даше стать ее адвокатом. Девушке не понравилась эта идея, но бывший следователь желает ей только лучшего. Тем более, что Соня так и не успокоилась. Теперь она хочет отомстить любимому за то, что он ее бросил. Смотрите подробности в 13 серии сериала Цвет страсти!

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Смотреть онлайн сериал Цвет страсти – 14 серия от 14.06.2022