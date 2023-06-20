Цвет страсти: 11 серия смотреть онлайн

Цвет страсти | 20.06.2023 | 2023

В 11 серии сериала Цвет страсти Даша стала важным человеком на зоне. Теперь девочки выстраиваются к ней в очередь, чтобы Гомонай нарисовала их портреты. Начальник колонии тоже заметил талантливую заключенную и предложил ей заняться общественно-полезными работами. Для этого Дашу даже могут освободить от работы в швейном цеху.

Пока девушка рисует портреты, Андрей пытается добиться пересмотра ее дела. В 11 серии сериала Цвет страсти он смог получить показания Тоси, бывшей девушки Стаса. Андрей получил и доказательства того, что Соня все это время пыталась избавиться от Даши. Но как это доказать, если отец Софии – генерал? Смотрите в сериале Цвет страсти 11 серия.

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Смотреть онлайн сериал Цвет страсти – 12 серия от 20.06.2023