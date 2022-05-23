Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Цвет страсти: 1 серия смотреть онлайн – 23.05.2022

Смотреть онлайн сериал Цвет страсти - 1 серия. Многосерийный фильм Цвет страсти серия 1 уже на сайте
Смотрите также
Цвет страсти |Серия 2 |23.05.2022| 2022
Цвет страсти: 2 серия смотреть онлайн – 23.05.2022...
Любовница в наследство |Серия 1 |21.05.2022| 2022
Любовница в наследство: 1 серия смотреть онлайн – 21.05.2022...
Любовница в наследство |Серия 2 |21.05.2022| 2022
Любовница в наследство: 2 серия смотреть онлайн – 21.05.2022...
Любовница в наследство |Серия 3 |21.05.2022| 2022
Любовница в наследство: 3 серия смотреть онлайн – 21.05.2022...
Любовница в наследство |Серия 4 |21.05.2022| 2022
Любовница в наследство: 4 серия смотреть онлайн – 21.05.2022...
Кофе с кардамоном |Серия 10 |20.05.2022| 2022
Кофе с кардамоном: 10 серия смотреть онлайн – 20.05.2022...
Цвет страсти | 23.05.2022 | 2022

В 1 серии сериала Цвет страсти главная героиня родилась в дождливую ночь далеко от дома. Ее мать начала рожать прямо в дороге. Отец Даши Дима и его друг Женя попросились в дом к незнакомым людям и попросили помочь. Роды прошли быстро. Дима и его помощник Роман повезли девочку в больницу, чтобы она получила полноценный медицинский осмотр. Дорога была тяжелая, и автомобиль Димы едва не съехал с обрыва. Мужчина не выжил, а Роман позвонил Жене.

Евгений давно мечтал о должности Димы, в 1 серии сериала Цвет страсти он получил свой шанс. Более того, он давно был влюблен в жену друга! Он решил избавиться от ребенка, чтобы дочь не напоминала матери о покойном муже. Девочке удалось выжить. Ее нашла уборщица, назвала Дашей и оформила как свою дочь. Что стало с девочкой, когда она выросла? Приключения Даши только начинаются – смотрите Цвет страсти 1 серия онлайн.

Смотреть онлайн все серии сериала Цвет страсти

Смотреть онлайн сериал Цвет страсти – 2 серия от 23.05.2022

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.

Закрыть