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Video: Цвет страсти: 1 серия смотреть онлайн

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Цвет страсти: 1 серия смотреть онлайн
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Цвет страсти | 12.06.2023 | 2023

В 1 серии сериала Цвет страсти главная героиня родилась в дождливую ночь далеко от дома. Ее мать начала рожать прямо в дороге. Отец Даши Дима и его друг Женя попросились в дом к незнакомым людям и попросили помочь. Роды прошли быстро. Дима и его помощник Роман повезли девочку в больницу, чтобы она получила полноценный медицинский осмотр. Дорога была тяжелая, и автомобиль Димы едва не съехал с обрыва. Мужчина не выжил, а Роман позвонил Жене.

Евгений давно мечтал о должности Димы, в 1 серии сериала Цвет страсти он получил свой шанс. Более того, он давно был влюблен в жену друга! Он решил избавиться от ребенка, чтобы дочь не напоминала матери о покойном муже. Девочке удалось выжить. Ее нашла уборщица, назвала Дашей и оформила как свою дочь. Что стало с девочкой, когда она выросла? Приключения Даши только начинаются – смотрите Цвет страсти 1 серия онлайн.

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Смотреть онлайн сериал Цвет страсти – 2 серия от 12.06.2023

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