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Video: Цвет мести: 9 серия смотреть онлайн – 14.07.2022

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Цвет мести | 14.07.2022 | 2022

В сериале Цвет мести 9 серия Маша восстанавливается в больнице после инцидента с Рябой. Администрация колонии выдвинула официальную версию, якобы заключенная Мария Матвиенко самостоятельно пробралась в душ в неположенное время, поскользнулась и получила травмы.

Маша старается не терять оптимизма. Она просит, чтобы ей разрешили пользоваться карандашами, что запрещено заключенным. Так же, как и Даша, ее мать находит утешение в творчестве.

София в 9 серии сериала Цвет мести все еще не знает, как найти своего злейшего врага – Дашу Гомонай. Но у нее появились догадки насчет родства между Дашей и Марией Матвиенко. Она просит Никиту, чтобы тот тайком провел экспертизу. Но для этого Горбач нужно, чтобы кто-то достал ей генетический материал Маши… Что она придумает? Смотрите в сериале Цвет мести 9 серия.

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