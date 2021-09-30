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Video: Цвет мести: 8 серия смотреть онлайн – 30.09.2021

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В сериале Цвет мести 8 серия Ряба решила отомстить Маше. Она приревновала Марту к Матвиенко, решив, что Ласкавая положила глаз на новенькую. Обезумевшая женщина подстерегла Марию в душевой и избила ее до полусмерти. К каким последствиям это привело? Узнайте прямо сейчас!

В 8 серии сериала Цвет мести София продолжает искать зацепки по делу Даши Гомонай. Она предполагает, что Даша, Надя и Мария Матвиенко могут быть как-то связаны. Найдет ли она какие-то доказательства?

А вот Даша начала сомневаться в том, что она правильно поступила по отношению к Андрею. Судя по его словам, он по-прежнему страдает из-за того, что произошло с любимой, и отдал бы все на свете, чтобы та оказалась жива. Как поступит Даша? Смотрите в сериале Цвет мести 8 серия.

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Смотреть онлайн сериал Цвет мести – 9 серия от 04.10.2021

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