В сериале Цвет мести 7 серия вы узнаете больше о Юлии, помощнице Евгения. Мужчина спас ее, когда та была еще маленькой девочкой. Он привез Юлю в приют Марии. Девочка так привязалась к Евгению, что стала называть его папой. Маша даже думала удочерить воспитанницу, но Евгений был против. Что угрожало маленькой Юле? И как она узнала о том, что Евгений жив? Узнайте прямо сейчас – смотрите Цвет мести 7 серия.

Маше стало чуть легче в тюрьме. Взятка от Евгения помогла – теперь у нее усиленное питание, новый матрас и другие привилегии. А как к ней относятся другие заключенные? Что поменялось после ночной драки? Узнайте прямо сейчас – смотрите Цвет мести 7 серия.

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Смотреть онлайн сериал Цвет мести – 8 серия от 30.09.2021