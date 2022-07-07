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Video: Цвет мести: 5 серия смотреть онлайн – 07.07.2022

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Цвет мести | 07.07.2022 | 2022

В сериале Цвет мести 5 серия Машу заперли в одиночной камере. Ей тяжело осознать, что весь этот кошмар происходит с ней. Ночное нападение, несправедливое наказание… В камере грязно, а у Маши болит спина. Лежать на нарах днем не разрешают. От отчаяния Машу спасают только воспоминания о воспитанниках детского дома и рассказы о Даше Гомонай, которая смогла выжить и даже заниматься творчеством в таких условиях.

Сама Даша в 5 серии Цвет мести под угрозой разоблачения. Андрей пришел к ней с расспросами. Он хочет узнать, знает ли она что-то о Даше Гомонай, но девушка не может признаться, что это она и есть. Ей придется предпринять дополнительные меры, чтобы скрыть свою личность. Какие? Узнайте в сериале Цвет мести 5 серия.

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