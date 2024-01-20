Цвет мести: 4 серия смотреть онлайн

Цвет мести | 20.01.2024 | 2024

В сериале Цвет мести 4 серия Мария Матвиенко познакомится с жизнью в колонии. Даша пыталась подготовить ее к предстоящему аду, однако это оказалось невозможно. Маша старалась следовать инструкциям Нади-Даши, однако реальность еще более жестока, чем рассказы. Слухи в колонии распространяются быстро, так что о деньгах Маши тут же прослышали.

Мария в 4 серии мелодрамы Цвет мести попала в тот же отряд, где была Даша. Тот самый, где всем заправляет Марта. Ласкавая положила глаз на красивую новенькую, но Мария ко всем предложениям преступницы отнеслась холодно. Какое наказание ее ждало? Узнайте прямо сейчас – смотрите Цвет мести 4 серия.

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Смотреть онлайн сериал Цвет мести – 5 серия от 20.01.2024