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Video: Цвет мести: 3 серия смотреть онлайн

Смотреть онлайн сериал Цвет мести - 3 серия. Многосерийный фильм Цвет мести (Цвет страсти 2 сезон) серия 3 уже на сайте
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Дело Марии Матвиенко становится более запутанным. На ее ноутбуке обнаружили свежие отпечатки пальцев погибшей Даши Гомонай. Борисов решил подразнить Софию и рассказать ей об этом. В Горбач вспыхнула старая ненависть. Она поняла: ее старый злейший враг, возможно, все еще жив и находится на свободе! София начинает поиски Даши Гомонай, и она не остановится ни перед чем.

Даша в 3 серии сериала Цвет мести столкнулась с неожиданной проблемой – одна из бывших сокамерниц пришла в детдом и попросила, чтобы ей отдали дочь. Даша помнит, что у той была проблема с наркотиками, поэтому она отказала женщине. Тогда бывшая заключенная попробовала украсть своего ребенка! Удалось ли ей? Узнайте в сериале Цвет мести 3 серия.

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Смотреть онлайн сериал Цвет мести – 4 серия от 20.01.2024

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