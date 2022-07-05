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Video: Цвет мести: 3 серия смотреть онлайн – 05.07.2022

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Цвет мести | 05.07.2022 | 2022

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Дело Марии Матвиенко становится более запутанным. На ее ноутбуке обнаружили свежие отпечатки пальцев погибшей Даши Гомонай. Борисов решил подразнить Софию и рассказать ей об этом. В Горбач вспыхнула старая ненависть. Она поняла: ее старый злейший враг, возможно, все еще жив и находится на свободе! София начинает поиски Даши Гомонай, и она не остановится ни перед чем.

Даша в 3 серии сериала Цвет мести столкнулась с неожиданной проблемой – одна из бывших сокамерниц пришла в детдом и попросила, чтобы ей отдали дочь. Даша помнит, что у той была проблема с наркотиками, поэтому она отказала женщине. Тогда бывшая заключенная попробовала украсть своего ребенка! Удалось ли ей? Узнайте в сериале Цвет мести 3 серия.

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