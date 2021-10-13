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Video: Цвет мести: 21 серия смотреть онлайн – 13.10.2021

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В сериале Цвет мести 21 серии от 13.10.2021 Андрей окончательно уверится в том, что Надя – это и есть шпион Софии Горбач. Потапенко давно знает Михаила Михайловича и доверяет ему, поэтому приходит к выводу, что молодая жена обманула Хромаева. Он решает серьезно поговорить с Михаилом и расспросить его о супруге. Хромаев поймет, что настало время рассказать Андрею всю правду. Узнайте, как пройдет этот разговор в 21 серии сериала Цвет мести.

Борисова не интересовали поиски Даши Гомонай до тех пор, пока он не узнал, что Евгений жив. Теперь он понимает, что Маша – это слабое место ее бывшего супруга. Борисов предлагает Софии план, который позволит выманить одновременно и Дашу, и Евгения. Какие опасности ждут Марию Матвиенко теперь? Смотрите в сериале Цвет мести 21 серия от 13.10.2021!

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