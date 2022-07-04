Цвет мести: 2 серия смотреть онлайн

Цвет мести | 04.07.2022 | 2022

Во 2 серии остросюжетного сериала Цвет мести прошение адвоката Марии Матвиенко отклонили, и она оказалась за решеткой.

Теперь ей придется привыкать к тюремным порядкам. Нельзя плакать и показывать слабину. Нельзя показывать, что тебе сложно и противно. Придется привыкнуть к вони и жестокости. Сокамерницы Марии во 2 серии Цвет мести сразу же поняли, что статусом новой соседки можно воспользоваться. У женщины есть деньги, значит, ей будут присылать передачи с воли.

Пока женщина пытается принять случившееся, близкие на воле ищут способ ей помочь. Это не только Андрей Потапенко и Даша. На поле появился еще один игрок – муж Марии Евгений, которого она считает погибшим. Узнав о случившемся, он решил вмешаться. На что он готов ради жены? Смотрите в сериале Цвет мести 2 серия онлайн.

Смотреть онлайн все серии сериала Цвет мести

Смотреть онлайн сериал Цвет мести – 3 серия от 28.09.2021