В сериале Цвет мести 19 серия от 12.10.2021 у Борисова начнутся проблемы. С ним никто не хочет работать, потому что в игру ввязался господин Крол. София в это время продолжает гоняться за Дашей Гомонай. Она не ест и не спит, а следит за Марией Матвиенко при помощи скрытых камер. Однако Маша ведет себя как обычно, и ничто не указывает на то, что она продолжает общаться с дочерью.

Андрей и Даша-Надя в 19 серии сериала Цвет мести пытаются понять, кто рассказывает Софии обо всем, что происходит в детском доме. Под подозрением абсолютно все. Андрей боится, что таким образом София сможет узнать что-то о Даше.

Постепенно Андрей начинает испытывать теплые чувства к Надежде Хромаевой. Даше-Наде радостно снова сблизиться с любимым человеком. И она даже надеется, что когда-нибудь сможет рассказать Андрею правду. Какое событие разрушит эту иллюзию идиллии? Смотрите в сериале Цвет мести 19 серия от 12.10.2021.

Смотреть онлайн все серии сериала Цвет мести

Смотреть онлайн сериал Цвет мести – 20 серия от 12.10.2021