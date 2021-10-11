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Video: Цвет мести: 18 серия смотреть онлайн – 11.10.2021

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В сериале Цвет мести 18 серия Даша пытается передать сообщение для Маши. Но теперь это сложно, ведь София Горбач пристально следит за заключенной Матвиенко и проверяет все ее посылки. К счастью, Даша не одна – ей помогают Потапенко и Михаил Михаилович. Получится ли у них втроем ускользнуть от пристального взора Софии? Узнайте прямо сейчас.

Даша и Михаил в 18 серии Цвет мести помогут Гале найти работу и жилье. Хоть Даша и не может открыться подруге, она не забыла о том, как та помогала ей в колонии. Она даже попросит Андрея помочь Гале вернуть ее квартиру. Потапенко считает, что Надя-Даша слишком доверчива. София знает обо всем, что происходит в детском доме. Это значит, что среди сотрудников спрятался шпион… Узнайте подробности в 18 серии сериала Цвет мести.

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