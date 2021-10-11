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Video: Цвет мести: 17 серия смотреть онлайн – 11.10.2021

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В сериале Цвет мести 17 серия от 11.10.2021 София Горбач начнет наводить собственные порядки в колонии. Все улучшения, которые планировал Парканов, София объявит глупой затеей. По ее указанию по всей колонии установят скрытые камеры, которые позволят Горбач день и ночь наблюдать за заключенными. Ее главная цель – узнать, встречается ли Маша со своей дочерью Дашей Гомонай. Ради этого София даже разрешит Марии неограниченные звонки и свидания.

Марта в 17 серии Цвет мести потеряет свой статус «барыги». София отнесется максимально жестоко к женщине, которая не смогла убить Дашу Гомонай. Кого она наделит привилегиями Марты вместо нее? Узнайте прямо сейчас – смотрите Цвет мести 17 серия.

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Смотреть онлайн сериал Цвет мести – 18 серия от 11.10.2021

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