Цвет мести: 16 серия смотреть онлайн

Цвет мести | 27.07.2022 | 2022

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Горбач решил серьезно поговорить со своей дочерью. Он попробует уговорить Софию, чтобы та добровольно сдалась полиции. Если же она не захочет, Горбачу придется самому написать заявление на собственную дочь. Пойдет ли он на этот шаг в 16 серии Цвет мести?

В колонию приехали гости на День открытых дверей. Парканов хочет, чтобы все прошло идеально. Портреты авторства Маши развесили в актовом зале, территорию убрали, подготовили фуршет… Что может пойти не так? Смотрите в сериале Цвет мести 16 серия, как день открытых дверей закончится катастрофой!

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