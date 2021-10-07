В сериале Цвет мести 15 серия София не спит ночами, думая, как выйти на след Даши Гомонай. Пока что все попытки Горбач заканчиваются ничем. На этот раз у нее возникнет новая идея – нужно поставить прослушку на телефон Марии Матвиенко, которая наверняка общается с дочерью! Ради этого София даже просит Борисова подключить знакомых из СБУ. Согласится ли он на такой шаг? Смотрите в сериале Цвет мести 15 серия.

Она не знает, что ее отец тайком проводит собственное расследование. Горбач сказал, что забыл все, что происходило до больницы, однако на самом деле он все помнит и точно знает, что его дочь совершила страшное преступление. Какие новые доказательства он найдет? Смотрите в сериале Цвет мести 15 серия.

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Смотреть онлайн сериал Цвет мести – 16 серия от 07.10.2021