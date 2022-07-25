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Video: Цвет мести: 14 серия смотреть онлайн – 25.07.2022

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Цвет мести | 25.07.2022 | 2022

В сериале Цвет мести 14 серия от 25.07.2022 дело Маши пересмотрят в суде! После встречи с сестрой Казаков согласился дать показания. Теперь только от него зависит, уменьшат ли Марии Матвиенко срок. Преступник хочет сделать это ради сестры, но у него есть одно препятствие – следователь Борисов. Тот не допустит, чтобы Казаков сказал что-то лишнее. Решится ли контрабандист давать показания после того, как Борисов пригрозит ему?

София в 14 серии Цвет мести надеется, что Даша Гомонай придет на суд над Машей. Она уверена: мать и дочь тайно общаются. София все еще злится из-за того, что Потапенко нашел ее прослушку. Какие шаги она предпримет дальше? Смотрите в сериале Цвет мести 14 серия от 25.07.2022!

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