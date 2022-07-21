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Video: Цвет мести: 13 серия смотреть онлайн – 21.07.2022

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Цвет мести | 21.07.2022 | 2022

В сериале Цвет мести 13 серия от 21.07.2022 София подберется к Даше ближе, чем когда-либо!

Пока что все попытки Горбач выйти на след девушки ничем не заканчивались. На этот раз она решит подобраться к Даше со стороны Михаила Михайловича. София знает, что старый друг Гомонай никогда не станет разговаривать с ней добровольно, поэтому она решит тайком поставить прослушку в доме Хромаева.

Маша в 13 серии Цвет мести получит особый статус в колонии. Начальник придумает, как спасти репутацию исправительного учреждения – нужно устроить выставку картин! Сделает ли Маша то, что не успела Даша до нее? Смотрите в сериале Цвет мести 13 серия от 21.07.2022!

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