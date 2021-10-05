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Video: Цвет мести: 12 серия смотреть онлайн – 05.10.2021

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В сериале Цвет мести 12 серия полиции удастся задержать Игоря Казакова. Он – единственный свидетель, который может подтвердить, что сын Марии был в опасности и ей пришлось пойти на убийство, чтобы спасти мальчика. Однако так ли просто будет добиться от Игоря признания? Что он скажет, когда встретится с Колей лицом к лицу? Узнайте прямо сейчас!

В колонии в 12 серии Цвет мести все активно готовятся к Дню открытых дверей. После инцидента с Матвиенко администрации нужно показать, что их колония по-прежнему остается образцово-показательной. Для этого начальнику понадобится помощь Маши. Согласится ли она помогать? Узнайте прямо сейчас – смотрите Цвет мести 12 серия.

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