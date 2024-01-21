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Video: Цвет мести: 10 серия смотреть онлайн

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Цвет мести | 21.01.2024 | 2024

В сериале Цвет мести 10 серия Малява по указанию Софии Горбач нашла старые вещи Марии, среди которых была и расческа. Для Сони это джек-пот, ведь по генетическому материалу в волосах можно определить, родственники ли Маша и Даша.

После того, что случилось с Марией, Евгений окончательно утвердился во мнении, что любимой женщине нужно организовать побег. Юля в 10 серии сериала Цвет мести по его просьбе узнает все о распорядке в колонии, чтобы вытащить Машу из заточения.

Андрей Потапенко не теряет надежды найти Дашу. Он обращается за помощью к единственному человеку, который может знать тайну ее местонахождения, – Михаилу Хромаеву. Удастся ли ему узнать что-то о Даше? Узнайте прямо сейчас – смотрите Цвет мести 10 серия онлайн.

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