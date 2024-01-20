Цвет мести: 1 серия смотреть онлайн

Цвет мести | 20.01.2024 | 2024

В сериале Цвет мести 1 серия продолжается история Даши Гомонай и ее матери Марии Матвиенко! Теперь уже Маше грозит лишение свободы. Неужели семейная драма повторится?

Марию арестовали по обвинению в убийстве контрабандиста Милоша Князовицкого. Маша знает, что она не виновна. Ее волнует только одно: что будет с ее детским домом? Борисов в 1 серии сериала Цвет мести давит на женщину, чтобы та пошла на его условия и помогла с контрабандой наркотиков.

Тем временем Даша продолжает скрываться на свободе под именем Нади. Сейчас ее главная задача – уберечь детский дом от расформирования, ведь скандал с Марией сильно ударил по репутации учреждения. Сможет ли Даша спасти самое дорогое в жизни Марии? Смотрите в сериале Цвет мести 1 серия.

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Смотреть онлайн сериал Цвет мести – 2 серия от 20.01.2024