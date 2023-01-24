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Любовь и сила: сериал «Справедливость» скоро на СТБ

24.01.2023

Скоро на телеканале СТБ состоится премьера мелодрамы «Справедливость» производства Artforms production. Это история о том, как из-за слепой и деспотичной родительской любви рушится судьба взрослой дочери. Она упустила возможность любить, воспитывать собственных детей и быть счастливой. Больше о грядущей премьере — читайте в материале STB.UA.

Сериал «Справедливость» скоро на СТБ

По сюжету 18-летняя Надя Матвиенко всю жизнь находилась под гиперопекой влиятельных родителей. Ее судьбу решал отец. И даже выбрал для нее жениха. Она учится в музучилище по классу фортепиано. Впоследствии собирается замуж за видного мужчину из достойной семьи. Сердце Надежды еще спит: у нее никогда не было того, что в книгах и кино называют любовью. А вот слово папы – закон. Она привыкла во всем слушаться, поэтому к ухаживаниям завидного жениха относится благосклонно. Но все меняется, когда в ее жизнь вторгаются настоящие чувства.

Теперь ей понадобятся годы терпения и упорной борьбы, чтобы вновь обрести любовь своего истинного избранника и воссоединить семью. Однако возможно ли это? Неужели на пути к счастью стоит злодей, которого следует впустить в свою жизнь?

Сериал «Справедливость» скоро на СТБ

События сериала «Справедливость» происходят в четырех разных временных рамках: 2003, 2006, 2018 и 2021 год. 

Главные роли в мелодраме исполнят полюбившиеся актеры: Анна Сагайдачная, Валентин Томусяк, Таисия Щурук, Артем Позняк, Катерина Качан, Анна Сердюк и др

Video: Сериал «Справедливость» скоро на СТБ

Когда выйдет сериал Справедливость на СТБ с Анной Сагайдачной? О чем сериал справедливость? Смотреть серии сериала Справедливость на СТБ

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