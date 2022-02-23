23 февраля в 20:15 на СТБ выходят 5 и 6 серии драматического сериала «Наперекор судьбе» производства «Київтелефільм». В фильме главная героиня в короткие сроки теряет мать и начинает подозревать отца в преступлениях. Девушка пытается найти, где ее настоящая семья и счастье. Что покажут в сериале ― читайте в материале.

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Жизнь будущей следователя Риты летит кувырком, когда за короткое время она узнает, что мать погибла и что она могла изменять отцу, а также, что у него могут быть тайны от дочери. Драматический сериал «Наперекор судьбе» покажет, смогут ли найти свое счастье люди, которых обманывали всю жизнь и заставляли совершать ложные поступки.

В главных ролях: Алена Коломина, Александр Константинов, Александр Наумов, Кирилл Кузнецов, Елена Яковлева, София Ардова.

Режиссер-постановщик ― Юрий Осипов, оператор-постановщик ― Андрей Шкир.

«Наперекор судьбе»: что покажут в 5 и 6 серии от 23.02.2022:

Раскрываются коррупционные схемы в полиции ― Видновский давит на начальника управления, чтобы убийство сына «пришили» его другу, который на записи с камеры «врезал» Олегу.

Рита проводит собственное расследование, однако в результате только сталкивается с подлостью и происками Артема.

Светлана сговаривается с другой противницей Риты и хочет облить девушку кислотой, однако Артем узнает правду. Что он сделает с бывшей?

Рита жалеет Светлану и забирает домой ― они с ее отцом заботятся друг о друге. Девушка получает неожиданную поддержку от человека, который хорошо знал ее маму, однако догоняют и проблемы ― когда-то избитые из-за нее парни сговариваются против Риты. Ее хотят избить так же, как когда-то избили Толика и Никиту.

Артем заходит в тупик в установлении личностей стрелков, напавших на него и Риту.

А Светлана видит, что у Риты налаживаются отношения с Артемом, и задумывает новую месть.

Video: «Наперекор судьбе»: Что будет в 5 и 6 серии драматического сериала Наперекор судьбе 5-6 серия на сайте СТБ 23.02.2022. О чем сюжет 5 и 6 серий Наперекор судьбе 2022 года, читайте в анонсе. Наперекор судьбе 5 и 6 серия 23.02.2022

Смотрите новый сериал «Наперекор судьбе» с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите премьеру!

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