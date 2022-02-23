С понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ выходит драматический сериал «Наперекор судьбе» от «Киевтелефильм». Дочь следователя после тяжелой трагедии начинает расследовать, почему погибла ее мама и кто искалечил отца. Какой сюжет серий сериала «Наперекор судьбе» ― читайте в материале.

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Мама Риты ― бухгалтер, а отец ― влюбленный в нее следователь полиции. Родители любили друг друга и дочь, но она становится свидетельницей их ссоры. После этого маму Риты находят мертвой, и идут слухи о любовнике. Отец, травмированный таким поворотом событий, пугает девушку своим поведением. А чисты ли помыслы у ее нового знакомого, который неожиданно влюбляется в нее?

Какие тайны придется распутать Рите? Кто же ее друг и семья, а кто ― волк в овечьей шкуре?

«Наперекор судьбе» ― сюжет и описание всех серий

Серия 1

Рита ― студентка, которая собирается стать следователем. В один вечер она узнает о смерти матери Ариши, а отец Николай начинает странно себя вести. Следователь по делу рассказывает Рите, что ее мать нашли с мужчиной ― возможно, любовником. Сам следователь Артем влюбляется в Риту и начинает планировать, как впечатлить ее. Отец Риты напивается и оскорбляет дочь, а когда она идет по делам, бросается на поиски. Однако, оказывается, девушку похитили…

Серия 2

Похитители держат Риту под дулом пистолета, а отец с Артемом ездят по старым врагам семьи в поисках ее. В это время из тюрьмы освобождается старый враг Николая ― в юности они оба были влюблены в Аришу. Оказывается, у них есть сомнения в том, кто является биологическим отцом ее дочери. Артем в серьезных отношениях, но ради Риты выгоняет свою девушку. Та обещает отомстить конкурентке. Еще Рите и ее отцу хотят отомстить более серьезные люди ― Николай замечает незнакомцев и бросается за дочерью на помощь. Во время перестрелки Рита и Артем уцелели, однако отец получил тяжелое ранение…

Серия 3

Рита получает диплом и устраивается на работу в отделение, где работают отец и Артем. Но, приехав в больницу, узнает, что рана отца более серьезная, чем она думала, ― он не может ходить. Николай встречается со своим старым врагом и просит яд ― он не хочет жить так и обременять дочь.

Между тем, Рита в первом же деле наживает себе смертельных врагов. Усугубляет ситуацию то, что бывшая Артема объединяется с другими ее врагами.

Подруга Риты Елена пытается крутить шашни с мажором Олегом, однако видит бесперспективность этого. Между тем, отец Олега, нечестный бизнесмен Видновский, планирует передать ему бизнес.

Видновский-старший просит Артема присмоСерия 4треть за Олегом. Тот же в клубе ссорится со своим другом и дерется, а затем исчезает…

Видновский начинает шантажировать полицейский участок, где работают Рита и Артем, и требует посадить Глеба, который ударил Олега. Расследование дают Рите, однако она работает по-честному, что вызывает всеобщее недовольство.

Артем обращается за помощью к отцам Риты ― ему нужны и полицейские, и криминальные источники.

Рита знакомится с матерью Олега, и та настаивает, чтобы дело оставили девушке. Похоже, Артем выходит на заказчика нападения на него и Риту.

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Смотрите премьеру сериала «Наперекор судьбе» с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите!

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