22 февраля в 20:15 на СТБ выходят 3 и 4 серии драматического сериала «Наперекор судьбе» производства «Київтелефільм». В фильме главная героиня в короткие сроки теряет мать и начинает подозревать отца в преступлениях. Девушка пытается найти, где ее настоящая семья и счастье. Что покажут в сериале ― читайте в материале.

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Жизнь будущей следователя Риты летит кувырком, когда за короткое время она узнает, что мать погибла и что она могла изменять отцу, а также, что у него могут быть тайны от дочери. Драматический сериал «Наперекор судьбе» покажет, смогут ли найти свое счастье люди, которых обманывали всю жизнь и заставляли совершать ложные поступки.

В главных ролях: Алена Коломина, Александр Константинов, Александр Наумов, Кирилл Кузнецов, Елена Яковлева, София Ардова.

Режиссер-постановщик ― Юрий Осипов, оператор-постановщик ― Андрей Шкир.

«Наперекор судьбе»: что покажут в 3 и 4 серии от 22.02.2022:

Отец Риты прикрыл ее и Артема от пули преступника, однако получил серьезное ранение. Его прооперировали. Но когда Рита приходит его забирать, отец говорит, что по сути стал инвалидом.

Кроме того, Рита узнает, что на свободу вышел давний недруг отца, который еще в их юности решил стать преступником. Мама Риты была с обоими мужчинами, и девушке намекают, что они сами не знают, кто из них ее отец.

Рита начинает работать следователем, однако на первом же деле наживает врагов. Что будет, если они объединятся с бывшей Артема, которая хочет поквитаться?

В первый день Рита получает тяжелое дело: исчезает Олег Видновский ― сын бизнесмена, на которого работает Артем. Все только усложняется, когда пропадает и мать Олега. Что случилось с парнем, и жив ли он?

Какие факты узнает Рита после начала расследования? Олег подрался перед исчезновением, а что зафиксировала видеокамера?

Между тем отец Риты просит у своего давнего врага о последней услуге…

Video: «Наперекор судьбе»: Что будет в 3 и 4 серии драматического сериала Наперекор судьбе 3-4 серия на сайте СТБ 22.02.2022. О чем сюжет 3 и 4 серий Наперекор судьбе 2022 года, читайте в анонсе. Наперекор судьбе 3 и 4 серия 22.02.2022

Смотрите новый сериал «Наперекор судьбе» с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите премьеру!

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