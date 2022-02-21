21 февраля в 20:15 на СТБ состоится премьера драматического сериала «Наперекор судьбе» производства «Київ телефільм». В фильме главная героиня в короткие сроки теряет мать и начинает подозревать отца в преступлениях. Героиня пытается найти, где настоящая семья и счастье. Что покажут в сериале ― читайте в материале.

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Жизнь будущей следователя Риты летит кувырком, когда за короткое время она узнает, что мать погибла, и что она могла изменять отцу, а также, что у него могут быть тайны от девушки. Драматический сериал «Наперекор судьбе» покажет, смогут ли найти свое счастье люди, которых обманывали всю жизнь и заставляли совершать ложные поступки.

В главных ролях: Алена Коломина, Александр Константинов, Александр Наумов, Кирилл Кузнецов, Елена Яковлева, София Ардова.

Режиссер-постановщик ― Юрий Осипов, оператор-постановщик ― Андрей Шкир.

«Наперекор судьбе»: что покажут в 1 и 2 серии от 21.02.2022:

Рита застала ссору родителей, отправившихся вечером по делам. Однако девушка вместо подготовки к экзаменам идет в клуб к подруге ― там встречает одноклассника, который благодаря родителям ни в чем себе не отказывает –— ни в машинах, ни в женщинах. Однако на него запала подруга Риты, что привело к драке между ее парнем и мажором. Рита сбежала из клуба, однако дома ее ждала трагедия — полиция сообщила, что ее мать трагически погибла в пожаре.

Рита следит за расследованием, в нее влюбляется следователь по делу Артем. Однако у него есть свои тайны — и их слишком много, как для честного правоохранителя. Рита узнает, что мать погибла якобы с любовником. Это разбивает сердце отца.

Однако кто-то похищает Риту. Какие тайны прошлого всплывают из жизни ее родителей?

Что скрывает от нее отец? И действительно ли он ее биологический отец?

Почему Артем заинтересовался в отношениях с Ритой?

И переживет ли ее отец страшные раны, полученные за дочь и напарника?

Video: «Наперекор судьбе»: Что будет в 1 и 2 серии драматического сериала Наперекор судьбе 1-2 серия на сайте СТБ 21.02.2022. О чем сюжет 1 и 2 серий Наперекор судьбе 2022 года, читайте в анонсе. Наперекор судьбе 1 и 2 серия 21.02.2022

Смотрите все серии сериала «Наперекор судьбе» 21 февраля в 20:15 на СТБ. Не пропустите премьеру!

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