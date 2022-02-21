21 февраля в 20:15 на телеканале СТБ выходит драматический сериал «Наперекор судьбе» от «Киевтелефильм». Дочь следователя после тяжелой трагедии начинает расследовать, почему погибла ее мама и кто искалечил ее отца. Какой сюжет серий сериала «Наперекор судьбе» ― читайте в материале.

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Мама Риты ― бухгалтер, а отец ― влюбленный в нее следователь полиции. Родители любили друг друга и дочь, но она становится свидетельницей их ссоры. После этого маму Риты находят мертвой, и идут слухи о любовнике. Отец, травмированный таким поворотом событий, пугает девушку своим поведением. А чисты ли помыслы у ее нового знакомого, который неожиданно влюбляется в нее?

Какие тайны придется распутать Рите, кто же ее друг и семья, а кто ― волк в овечьей шкуре?

О чем сюжет серий драмы «Наперекор судьбе»?

Сериал «Наперекор судьбе» сняла студия «Киевтелефильм», всего в нем 16 серий, которые будут выходить на СТБ с 21 февраля.

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Смотрите премьеру сериала «Наперекор судьбе» с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите!

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