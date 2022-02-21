21 февраля в 20:15 на телеканале СТБ выходит драматический сериал «Наперекор судьбе» от «Киевтелефильм». У следователя трагически погибает жена, а затем похищают дочь. В ходе расследования всплывают странные тайны прошлого. Какие актеры сыграли главные роли в драме ― читайте в материале.

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Мама Риты ― бухгалтер, а отец ― следователь полиции. Родители поругались и каждый ушел на работу, а дочь не стала сидеть дома и направилась в клуб. Когда она оставила подругу и вернулась домой, она обнаружила, что ее мать погибла. Полиция подозревает измену, коллега отца Риты быстро закрывает дело, а девушка не может поверить, что такое произошло. Когда Риту похищает неизвестная, начинают раскрываться ужасные тайны их семьи.

Сериал «Наперекор судьбе» сняла студия «Киевтелефильм», всего в нем 16 серий, которые начнут выходить на СТБ с 21 февраля.

Алена Коломина

Актриса родилась 28 марта 1987 года в Луганске. С 4 лет активно занималась спортом и стала мастером спорта по прыжкам в воду. В 7 лет Алена начала посещать театральную студию, участвовала во многих постановках. И спорт, и актерское мастерство одинаково ей нравились, поэтому долгое время она не могла определиться, какое направление выбрать.

Алена Коломина окончила актерский факультет Киевского национального университета культуры и искусств (курс С. Н. Деркач). Ее дебютом в кино была эпизодическая роль в сериале «Глухарь» в 2009 году. Однако настоящая популярность к актрисе пришла в 2018 году после выхода на экраны фильма «Березка». В 2020 году Алена Коломина сыграла главную роль ― талантливую ивент-менеджера Варю ― в сериале «Одна ложь на двоих».

8 февраля 2021 года телеканал СТБ представил мелодраму «Счастлива вопреки». В фильме Алена Коломина сыграла главную роль ― Женю Виноградову, которой пришлось пережить человеческую жестокость и предательство.

Алена разведена, воспитывает двоих детей.

В сериале СТБ «Наперекор судьбе» популярная актриса Алена Коломина сыграла главную женскую роль. В остросюжетной мелодраме она перевоплотилась в Риту, мама которой трагически погибла в пожаре. Девушка понимает, что в смерти мамы что-то нечисто, но не может разобраться что. Тем не менее секреты семьи ей становится легче раскрывать, когда девушка начинает работать следователем районного управления полиции.

Александр Константинов

Александр родился 15 августа 1980 года в Крыму, в городке Джанкой. Его отец был военным, мать преподавала музыку, также у него есть сестра и брат. Александр закончил Симферопольский коммерческий техникум, играл в КВН, пошел в армию, отслужил в спецназе. После этого окончил Щукинское училище и стал строить карьеру актера ― снимался в драматических и детективных сериалах. Он женат на Карине Саберзяновой, с которой познакомился на съемочной площадке. У них двое детей. Среди последних ролей Константинова ― Дмитрий в «Треугольнике судьбы», Валерий в «Правилах жизни и вождения» и Артем в «Наперекор судьбе».

Александр Наумов

Александр Наумов родился 1 августа 1958 года. Хотел стать железнодорожником, но провалил экзамены в последних классах. Тогда решился поступать в Горьковское театральное училище. Впервые женился на коллеге-актрисе, но их брак вскоре распался. Александр начал строить карьеру в Москве, где познакомился со своей второй женой. У них двое детей ― ее дочь от первого брака и общий сын Саша. Известен по ролям в лентах «Бухта глубокая», «Аквамарин», «Хрустальная мечта», «Склифосовский», «Разменная монета», «Метод-2», «Вспомнить себя», «Родная мачеха».

В сериале «Наперекор судьбе» играет отца Риты, работающего в полиции. Он за короткое время теряет жену, работу и чуть не теряет дочь.

Кирилл Кузнецов

Кирилл родился 5 мая 1991 года в Кутанае (Казахстан). Учился в местной школе, затем переехал с родителями в Санкт-Петербург, где получил среднее образование. Отслужил в армии, а затем поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства (курс Г. М. Козлова), которую окончил по специальности «актер театра и кино» в 2014 году. Самые известные его сериалы ― «Кухня», «Миндальный привкус любви», «Скажи мне правду», «Место под солнцем».

Елена Яковлева

Актриса Елена Яковлева родилась 5 марта 1961 года в Новограде-Волынском Житомирской области. Мать работала в научно-исследовательском институте, а отец был военным. Они много переезжали, и школу она окончила в Харькове в 1978 году. Затем девушка два года работала и в 1980 году поступила в Российский институт театрального искусства. По окончании работала в «Современнике», Театре Ермоловой, затем снова в «Современнике». Дважды была замужем ― за Сергеем Юлиным и Валерием Шальных, имеет сына. Известна по хитам «Интердевочка», «Каменская», «Елки», «Последний богатырь», «Склифосовский».

София Ардова

София Ардова родилась 26 сентября 1996, жила и училась в Москве. Она из династии актеров, потому неудивительно, что начала сниматься с раннего детства. София окончила Московскую театральную школу Олега Табакова. Ее первая главная роль ― в драме «Крыша» 2009 года. Сыграла в серии детективов «Женская версия», события которых разворачивались во время «холодной войны». С 2017 года состоит в отношениях с Игорем Хрипуновым. В сериале «Наперекор судьбе» играет легкомысленную подругу главной героини.

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Смотрите премьеру сериала «Наперекор судьбе» с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите!

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