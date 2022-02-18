«Наперекор судьбе»: количество серий и график выхода нового сериала
21 февраля в 20:15 на телеканале СТБ выходит драматический сериал «Наперекор судьбе» от «Киевтелефильм». У следователя трагически погибает жена, а затем похищают дочь. В ходе расследования всплывают странные тайны прошлого. График выхода сериала «Наперекор судьбе» и сколько серий в фильме ― читайте в материале.
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Мама Риты ― бухгалтер, а отец ― следователь полиции. Родители поругались и каждый ушел на работу, а дочь не стала сидеть дома и отправилась в клуб. Когда она оставила подругу и вернулась домой, то обнаружила, что ее мать погибла. Полиция подозревает измену, коллега отца Риты быстро закрывает дело, а девушка не может поверить, что такое вообще произошло. Когда Риту похищает неизвестная, начинают раскрываться ужасные тайны их семьи.
Сериал «Наперекор судьбе» сняла студия «Киевтелефильм», всего в нем 16 серий, которые будут выходить на СТБ с 21 февраля.
В главных ролях: Алена Коломина, Александр Константинов, Александр Наумов, Кирилл Кузнецов, Елена Яковлева, София Ардова.
Режиссер-постановщик ― Юрий Осипов, оператор-постановщик ― Андрей Шкир.
«Наперекор судьбе»: график выхода
- 1 и 2 серия ― 21 февраля;
- 3 и 4 серия ― 22 февраля;
- 5 и 6 серия ― 23 февраля;
- 7 и 8 серия ― 24 февраля;
- 9 и 10 серия ― 28 февраля;
- 11 и 12 серия ― 1 марта;
- 13 и 14 серия ― 2 марта;
- 15 и 16 серия ― 3 марта.
Video: «Наперекор судьбе»: количество серий и график выхода нового сериала
Смотрите премьеру сериала «Наперекор судьбе» с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите!
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