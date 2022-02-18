21 февраля в 20:15 на телеканале СТБ выходит драматический сериал «Наперекор судьбе» от «Киевтелефильм». У следователя трагически погибает жена, а затем похищают дочь. В ходе расследования всплывают странные тайны прошлого. График выхода сериала «Наперекор судьбе» и сколько серий в фильме ― читайте в материале.

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Мама Риты ― бухгалтер, а отец ― следователь полиции. Родители поругались и каждый ушел на работу, а дочь не стала сидеть дома и отправилась в клуб. Когда она оставила подругу и вернулась домой, то обнаружила, что ее мать погибла. Полиция подозревает измену, коллега отца Риты быстро закрывает дело, а девушка не может поверить, что такое вообще произошло. Когда Риту похищает неизвестная, начинают раскрываться ужасные тайны их семьи.

Сериал «Наперекор судьбе» сняла студия «Киевтелефильм», всего в нем 16 серий, которые будут выходить на СТБ с 21 февраля.

В главных ролях: Алена Коломина, Александр Константинов, Александр Наумов, Кирилл Кузнецов, Елена Яковлева, София Ардова.

Режиссер-постановщик ― Юрий Осипов, оператор-постановщик ― Андрей Шкир.

«Наперекор судьбе»: график выхода

1 и 2 серия ― 21 февраля;

3 и 4 серия ― 22 февраля;

5 и 6 серия ― 23 февраля;

7 и 8 серия ― 24 февраля;

9 и 10 серия ― 28 февраля;

11 и 12 серия ― 1 марта;

13 и 14 серия ― 2 марта;

15 и 16 серия ― 3 марта.

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Смотрите премьеру сериала «Наперекор судьбе» с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите!

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