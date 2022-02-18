Смотрите новый сериал Дом с чужими тайнами с 07.03.2022 на СТБ!

Новая мелодрама расскажет о девушке-сироте Тае, которая, появившись в богатом доме друга Феликса, заставит его семью вспомнить прошлое. Мама Феликса Ольга с осторожностью относится к новой гостеье. Тая – человек не их круга, парню не стоит с ней общаться. Однако чего действительно боится Ольга? Смотрите онлайн сериал Дом с чужими тайнами с 07.03.2022 на СТБ.