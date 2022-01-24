Наперекор судьбе – смотрите на СТБ с 21.02.2022
24.01.2022
Не пропустите премьеру истории, окутанной семейными тайнами, – смотрите сериал Наперекор судьбе с 21.02.2022 на СТБ!
Главная героиня сериала потеряла самое дорогое – маму. Отец сообщил, что произошел несчастный случай. Однако девушка не верит словам папы и начинает собственное расследование. Как изменится ее жизнь? Какие секреты удастся узнать главной героине? И не пожалеет ли девушка о своем решении установить справедливость? Смотрите сериал Наперекор судьбе с 21 февраля на СТБ.
Video: Наперекор судьбе – смотрите на СТБ с 21.02.2022
Сериал Наперекор судьбе начнется 21 февраля 2022. Что случится с героями сериала Наперекор судьбе? 1 серия на СТБ уже 21.02.2022
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