Не пропустите премьеру истории, окутанной семейными тайнами, – смотрите сериал Наперекор судьбе с 21.02.2022 на СТБ!

Главная героиня сериала потеряла самое дорогое – маму. Отец сообщил, что произошел несчастный случай. Однако девушка не верит словам папы и начинает собственное расследование. Как изменится ее жизнь? Какие секреты удастся узнать главной героине? И не пожалеет ли девушка о своем решении установить справедливость? Смотрите сериал Наперекор судьбе с 21 февраля на СТБ.