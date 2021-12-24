Папаньки возвращаются! С 10 января телеканал СТБ покажет первые три сезона веселого семейного сериала «Папаньки» производства «Дизель Студио». С понедельника по четверг в 20:15 зрители снова проживут самые яркие моменты вместе с полюбившимися героями. А уже 31 января состоится премьера 4-го сезона «Папанек».

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Четверка закадычных друзей, живущих в одном дворе, продолжит бурные и активные обсуждения своей жизни: общие интересы, семья и воспитание детей. Но порой папаньки сами забывают о том, что они взрослые. А что, как не это, позволяет зрителям узнавать в них самих себя?

В 4 сезоне «Папанек» персонаж Егора Крутоголова вновь берется покорять просторы бизнеса. Он строит свой отель. Продолжится и линия соседства Егора и Бориса Ивановича. Но теперь уже не дома, а в отеле, где Борис Иванович будет работать. Тем временем Женя Малышев столкнется с далеко не детскими проблемами. Его дочери исполняется 18 лет, а значит, запретить ей что-либо он уже не в силах. Но что же ждет свободолюбивого Сашу? В продолжении истории он окажется совсем не готовым к семейной жизни. Не менее волнующий вопрос: на ком же женился Саша в конце 3 сезона?

Создатели сериала интригуют, что Вика по-настоящему уйдет из дома и будет жить у своего парня. Также на передний план выйдет Ольга Николаевна, которую играет Виктория Булитко. По многочисленным просьбам зрителей создатели сериала таки выводят ее на уровень главных героев.

Над четвертым сезоном работала съемочная группа: оператор-постановщик — Константин Чумаков, художник-постановщик — Александра Кодий, руководитель департамента грима — Ирина Белина, руководитель департамента костюмов — Тамара Демченко. И бессменный руководитель проекта — Наталья Каптан. К сплоченной команде присоединился новый режиссер-постановщик — Валерий Шалыга.

Смотрите сериал «Папаньки» с 10 января с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. 4 сезон сериала «Папаньки» выходит 31 января в 20:15. Не упустите премьеру!

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