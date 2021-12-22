«Кофе с кардамоном»: Сюжет и описание серий драматического сериала

20 декабря состоялась премьера экранизации романа львовской писательницы Натальи Гурницкой ― «Кофе с кардамоном», главные роли в которой сыграли Елена Лавренюк и Павел Делонг. Актеры искусно продемонстрировали страсти, которые разгораются на фоне готовившейся в то время в Австро-Венгерской империи революции. Сюжет сериала «Кофе с кардамоном» ― читайте в материале.

Больше по теме: «Кофе с кардамоном»: Количество серий и график выхода нового сериала

«Кофе с кардамоном» ― это драматическая история запретной любви украинки и польского шляхтича, которая разворачивается во Львове в середине XIX века, во времена «Весны народов».

Сериал расскажет о судьбе молодой девушки, дочери священника, связавшей свою жизнь с гораздо старшим женатым шляхтичем. Их отношения ― неслыханный для XIX века поступок ― получили огласку, поэтому главные герои столкнулись с осуждением.

Главную роль сыграла актриса Елена Лавренюк, а ее партнером стал польский секс-символ, актер Павел Делонг.

Авторы сценария не пожалели главную героиню, и ей придется пережить многое: порицание, предательство, любовь и ненависть…

В сериале по сравнению с оригинальным романом введены новые сюжетные линии, и мы увидим еще более интересную историю.

В «Кофе с кардамоном» появятся известные актеры Тарас Цымбалюк, Анна Чесляк, Олег Стальчук, Леся Самаева, София Бровко, Анастасия Остреинова, Павел Алдошин, Дорота Делонг, Людмила Смородина, Нина Набока, Виталий Ажнов, Павел Костицын и др. Режиссером сериала стала Ирина Громозда.

«Кофе с кардамоном» ― сюжет и описание серий

Галичина 40-х годов XIX века. Дочь священника ― 20-летняя Анна ― живет у тети Стефании в Жовкве под Львовом. Из семьи у Анны остался только брат Андрей, который учится в семинарии и планирует стать священником, как их покойный отец. Отца Анна не помнит, мама тоже умерла, когда она была еще ребенком. Тетя хорошая, добрая женщина, однако ее муж, дядя Павел, имеет нелегкий характер и больше всего стремится к выгоде. В семье тети жизнь Анны меняется только к худшему, однако она принимает судьбу без нареканий. Пока ситуация не меняется…

Серия 1

У Анны размеренная жизнь ― она помогает дяде в пекарне, пока ее брат учится в семинарии. Но однажды все в семье дяди оказывается не таким, как себе представляла Анна.

Анну сватает богатый мещанин Маркиян, искренне влюбленный в нее. Однако девушка его не воспринимает. Она не хочет выходить за первого попавшегося, а мечтает о настоящей взаимной любви. Ее жизнь меняется, когда в Жовкву приезжает граф Адам Родзинский навестить больного дядю Витольда. Анна опасается старшего мужчины, однако у нее возникает к нему интерес, особенно когда они начинают все время пересекаться.

Оказывается, Адам когда-то был женат на дальней родственнице Анны, но отношения закончились трагически. А девушка как две капли воды напоминает ему умершую любимую.

Серия 2

Адам поручает дяде Анны присмотреть за домом Витольда и увозит больного во Львов. Вуйко Павел берет у графа деньги якобы для найма работников для этого, однако заставляет работать там Анну, что девушка делает с удовольствием ― только бы не выходить замуж. Однако когда Витольд умирает, Адам приезжает в Жовкву сообщить, что собирается продавать дом. Там он снова встречается с Анной наедине и признался в чувствах. Анна понимает, что она тоже что-то чувствует. Происходит их первый поцелуй, и Адам оставляет ей ключ от дома.

Андрея подбивают для подготовки крестьян к революции. В него влюблена подруга Анны Люба, однако Андрей хочет стать священником и принять целибат.

Дядя решает выдать Анну замуж без ее согласия, потому что отец Маркияна уплатит его долги. Оказывается, опекун «промотал» часть наследства Анны и Андрея в карты и теперь может остаться без пекарни и дома.

Серия 3

Маркиян приходит сватать Анну. Она отказывает. Разъяренный дядя садит ее под домашний арест.

Неожиданно в Жовкву возвращается Андрей и добивается освобождения Анны.

Однако дядя задумывает страшный план расплаты и с долгами, и с Анной, осмелившейся проявить непослушание. Он хочет выдать ее замуж за своего кредитора ― старого вдовца ― как уплату по долгу. Адам Родзинский случайно узнает, что с Анной собирается сделать дядя, и принимает решение освободить Анну от кабалы. Он приходит в клуб и обыгрывает в карты старого вдовца, поставив на кон дом в Жовкве против отказа от свадьбы с Анной и прощения долга ее опекуну.

Люба узнает от Анны о решении Андрея принять целибат. Дядя Павел начинает разведывать, кто избавил его от долгов.

На празднике в честь своего дня рождения Юзя старается обольстить Милоша, чтобы он ее сосватал. А ее родственницы пытаются просватать Анну брутальному Дмитрию. На следующий день Дмитрий приходит к Анне домой, долго ее ждет и выслушивает насмешки ее дяди, что он не первый, кому она дала отворот-поворот. Разозленный Дмитрий по дороге домой встречает Анну и пытается изнасиловать ее. Девушке удается вырваться и сбежать. В догонку Дмитрий угрожает опозорить ее на весь город. Она прячется в доме дяди Адама, потому что боится идти домой.

Серия 4

Адам возвращается в Жовкву и застает Анну в доме. Он успокаивает ее. Оба взволнованные, они поддаются чувствам, между ними происходит близость. В это время дядя, который ищет Анну, приходит к дому Витольда. Они слышат его крики и понимают, что им лучше не оставаться в Жовкве. Адам срочно вывозит Анну во Львов.

У Адама проблемы с политическими конкурентами. Во Львове он занимается обустройством жизни Анны, поисками учителя музыки для нее. Анна нравится политическому сопернику Адама, тот пытается ухаживать за ней, потому что официально она ― племянница Адама.

Дядя Павел подозревает, что Анна сбежала с Адамом, и планирует шантажировать его. Но Родзинский сам приезжает к нему и сообщает, что выкупил его долг, и если тот не хочет потерять дом и пекарню, то будет делать так, как сказал граф.

Андрей узнает ситуацию среди крестьян и приходит на тайную встречу с революционером. Он спрашивает о независимости для украинцев, но его только высмеивают. Андрей порывает с революционерами. Также он узнает правду о Дмитрии и Анне и приходит отомстить за сестру.

Родзинский готовится к отмене крепостного права и расширению прав украинцев. Они с партнерами готовятся к вероятной революции. Между тем, его конкурент пытается ухаживать за Анной и приглашает графа с женой на праздник.

Светским образованием Анны занимается тетя Адама, но долго высокомерная шляхтянка терпеть ее не намерена и пишет письмо Стефе. Адам рассказывает об Анне мужу сестры и просит приютить ее. Во Львов приезжает Стефа, которая хочет с позором забрать Анну домой, но девушка убегает и бродит по городу.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.