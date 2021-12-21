«Кофе с кардамоном»: Сюжет и описание серий драматического сериала

20 декабря состоялась премьера экранизации романа львовской писательницы Натальи Гурницкой ― «Кофе с кардамоном», главные роли в которой сыграли Елена Лавренюк и Павел Делонг. Актеры искусно продемонстрировали страсти, которые разгораются на фоне готовившейся в то время в Австро-Венгерской империи революции. Сюжет сериала «Кофе с кардамоном» ― читайте в материале.

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«Кофе с кардамоном» ― это драматическая история запретной любви украинки и польского шляхтича, которая разворачивается во Львове в середине XIX века, во времена «Весны народов».

Сериал расскажет о судьбе молодой девушки, дочери священника, связавшей свою жизнь с гораздо старшим женатым шляхтичем. Их отношения ― неслыханный для XIX века поступок ― получили огласку, поэтому главные герои столкнулись с осуждением.

Главную роль сыграла актриса Елена Лавренюк, а ее партнером стал польский секс-символ, актер Павел Делонг.

Авторы сценария не пожалели главную героиню, и ей придется пережить многое: порицание, предательство, любовь и ненависть…

В сериале по сравнению с оригинальным романом введены новые сюжетные линии, и мы увидим еще более интересную историю.

В «Кофе с кардамоном» появятся известные актеры Тарас Цымбалюк, Анна Чесляк, Олег Стальчук, Леся Самаева, София Бровко, Анастасия Остреинова, Павел Алдошин, Дорота Делонг, Людмила Смородина, Нина Набока, Виталий Ажнов, Павел Костицын и др. Режиссером сериала стала Ирина Громозда.

«Кофе с кардамоном» ― сюжет и описание серий

Галичина 40-х годов XIX века. Дочь священника ― 20-летняя Анна ― живет у тети Стефании в Жовкве под Львовом. Из семьи у Анны остался только брат Андрей, который учится в семинарии и планирует стать священником, как их покойный отец. Отца Анна не помнит, мама тоже умерла, когда она была еще ребенком. Тетя хорошая, добрая женщина, однако ее муж, дядя Павел, имеет нелегкий характер и больше всего стремится к выгоде. В семье тети жизнь Анны меняется только к худшему, однако она принимает судьбу без нареканий. Пока ситуация не меняется…

Серия 1

У Анны размеренная жизнь ― она помогает дяде в пекарне, пока ее брат учится в семинарии. Но однажды все в семье дяди оказывается не таким, как себе представляла Анна.

Анну сватает богатый мещанин Маркиян, искренне влюбленный в нее. Однако девушка его не воспринимает. Она не хочет выходить за первого попавшегося, а мечтает о настоящей взаимной любви. Ее жизнь меняется, когда в Жовкву приезжает граф Адам Родзинский навестить больного дядю Витольда. Анна опасается старшего мужчины, однако у нее возникает к нему интерес, особенно когда они начинают все время пересекаться.

Оказывается, Адам когда-то был женат на дальней родственнице Анны, но отношения закончились трагически. А девушка как две капли воды напоминает ему умершую любимую.

Серия 2

Адам поручает дяде Анны присмотреть за домом Витольда и увозит больного во Львов. Вуйко Павел берет у графа деньги якобы для найма работников для этого, однако заставляет работать там Анну, что девушка делает с удовольствием ― только бы не выходить замуж. Однако когда Витольд умирает, Адам приезжает в Жовкву сообщить, что собирается продавать дом. Там он снова встречается с Анной наедине и признался в чувствах. Анна понимает, что она тоже что-то чувствует. Происходит их первый поцелуй, и Адам оставляет ей ключ от дома.

Андрея подбивают для подготовки крестьян к революции. В него влюблена подруга Анны Люба, однако Андрей хочет стать священником и принять целибат.

Дядя решает выдать Анну замуж без ее согласия, потому что отец Маркияна уплатит его долги. Оказывается, опекун «промотал» часть наследства Анны и Андрея в карты и теперь может остаться без пекарни и дома.

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