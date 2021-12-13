13 декабря 2021 года на СТБ выйдет драматический 4-серийный фильм «Счастье по рецепту», в котором главная героиня, всем пожертвовавшая ради других людей, впервые задумывается о собственном счастье. Какой сюжет сериала и что покажут в «Счастье по рецепту» ― читайте в материале.

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«Счастье по рецепту» ― это современная сказка о Золушке, которая развивается в новых жизненных реалиях. Главная героиня Мария ― современная женщина со своими интересами и ценностями. У нее сильный внутренний стержень, доброе сердце и сила воли, благодаря которым она преодолевает выпавшие на ее долю сложности. Мария всю жизнь пытается помогать не только близким, но и всем людям, нуждающимся в ее помощи. Часто жертвует собой. Героине придется извлечь серьезный жизненный урок ― она пройдет через измену, разочарование и прозрение. Марии удастся сбросить повисших на ней манипуляторов и паразитов, которые воспринимают ее доброту и отзывчивость как слабость и наивность.

Мария ― сильная и независимая героиня, способная вынести все удары судьбы и начать жизнь с чистого листа. Ее путь будет сложным и тернистым, но добьется ли она все же счастья для себя?

«Счастье по рецепту» ― герои и актеры

Мария ― Любава Грешнова

Виолетта ― Лариса Кадочникова

Игорь ― Павел Харланчук

Николай ― Яков Кучеревский

Вика ― Надежда Хильская

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Все 4 серии сериала «Счастье по рецепту» выйдут 13 декабря в 20:15 на СТБ. Не пропустите сериал!

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