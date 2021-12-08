Новый 2 сезон детективного сериала «Швабра» уже на СТБ. По сюжету главная героиня сериала ― гениальная школьная учительница математики Анна Николаевна Швабрина ― помогает полиции решать сложные вопросы, а также строит отношения с капитаном Вершининым. Спасет ли математика жизнь и любовь ― мы узнаем в сериале. Описание серий детектива «Швабра» 2 сезон читайте в материале.

Больше по теме: «Швабра»-2: Количество серий и график выхода детективного сериала

Гениальная ученая Анна Николаевна работала школьной учительницей, пока не встретила капитана Вершинина. Вершинин просит Швабру помогать им со сложными делами. К ним присоединяются судмедэксперт Катя и старший лейтенант Митя, помогающие в расследованиях. Между Анной и капитаном вспыхивает любовь, которая, как известно, способна на удивительные вещи. Спасет ли любовь пару от Фатума и как сложатся их отношения ― мы узнаем в новых сериях.

«Швабра» 2 сезон ― описание серий и сюжет

Серия 1

Анну похищают, но далеко вывезти не успевают ― все аэропорты и дороги под наблюдением. Свадьба Мити и Кати испорчена, и вся команда бросается на поиски. Анна знакомится с хрупким мужчиной, который представляется Фатумом. Ему интересна Анна и ее математические методы, а сам мужчина достаточно умен, чтобы понимать ее ход мыслей. Фатум проверяет Анну и предлагает ей сделать кое-что, чтобы ее отпустили, а когда женщина отказывается ― шантажирует и травит ее. Швабра пытается дать весточку команде. Удастся ли Вершинину найти Фатума, и как он спасет любимую?

Серия 2

Анна после лечения находится в депрессии, в то время как Вершинин расследует странное самоубийство на складах крупной компании. К Вершининым проходят менять счетчики, и Анна узнает, что у всего дома после замены показатели аномально подскочили. Увлеченная новой математической задачей, она раскрывает мошенничество и коррупцию на уровне города. На Вершинина неожиданно нападают и жестоко избивают. Однако команда делает значительное открытие по делу.

Серия 3

Катя и Митя смотрят жилье и неожиданно находят там кота, хотя квартира должна быть пуста уже 3 месяца. Оказывается, там кто-то живет, впрочем «зайца» не удается поймать. Через минуту под окнами раздается взрыв ― подрывают букмекерскую контору. При взрыве пострадали только банки данных компании.

В это время в руки Вершинина попадает дело об убийстве и о подставных боях. Оказывается, что дела связаны ― это вычисляет Анна, которая с точностью называет преступника. В это время Катя и Митя поселяются в квартире с котом и покупают все для его комфортного проживания.

Серия 4

Витя обнаружил, что банк, который заставили взломать Анну в первой серии, ворует деньги ― по гривне за каждую транзакцию. Они с генералом Сосновским начинают поиски злоумышленника, встроившего код в структуру банка. Но находят только бывшую сотрудницу ― гениальную, как и сама Анна.

У Анны и Николая происходит страстный секс на парковке, и женщина полностью теряет контроль и отвлекается от дел.

Вершинин на следующий день устраивает засаду на Фатума или его наемника, однако становится свидетелем жестокой расправы над невинными. В это время Фатум подстроил свою встречу с Анной. Фатум намекает ей, что лучше прекратить преследовать его, потому что он создал искусный компромат на Вершинина и саму Анну ― и это просто играючи.

Новые серии 2 сезона сериала «Швабра» выходят с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.